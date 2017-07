O anúncio foi realizado na terça (04), pelo procurador-geral de Justiça do MPE, Mauro Curvo. Guilherme deve assumir o cargo na segunda (10).

O promotor de Justiça substituto Guilherme da Costa, que estava lotado em Cuiabá, voluntariamente se dispôs para a Corregedoria do Ministério Público Estadual (MPE) e foi nomeado para assumir a Comarca de Guarantã do Norte, após revogação da portaria que havia instituído Fábio Camilo da Silva como responsável pela unidade. O anúncio foi realizado na terça (04), pelo procurador-geral de Justiça do MPE, Mauro Curvo. Guilherme deve assumir o cargo na segunda (10).

Em passagem por Sinop nesta quinta (06), o novo promotor destaca como irá conduzir os trabalhos a partir de agora. Guilherme assegura que em parceria com juízes e defensores dará toda a atenção que o município necessita. “Nossa ideia é ampliar e auxiliar o atendimento do Ministério Público e colaborar junto com as autoridades na construção de uma sociedade e uma comunidade melhor”, afirma.

Sobre as investigações envolvendo Fábio, Guilherme explica que não se atribui a ele essa demanda. Quem irá acompanhar o caso é o procurador geral de Justiça em Mato Grosso Mauro Curvo. “Todas essas situações serão investigadas diretamente por ele, ou por uma autoridade que ele delegue”, explicou.

Ocorre que quatro boletins de ocorrência foram registrados contra Fábio, sendo três por abuso de autoridade. O primeiro, por policiais militares que o abordaram próximo a Terra Nova do Norte. Ele foi algemado e conduzido para a delegacia de Guarantã do Norte após desacatar os PM”s, mas acabou liberado.

O segundo registro foi efetuado horas depois. Vestido com uma toga e cueca, Fábio forçou a entrada e quebrou a porta de vidro de uma emissora de TV local ficando ferido. Com isso, Fábio foi levado ao hospital pela equipe da Polícia Militar. Ao sair da unidade médica, ele foi até hotel onde estava hospedado e ameaçou hóspedes.

Segundo o boletim de ocorrência, um destes hospedes estava em frente ao hotel e o promotor teria encostado o carro e “determinado” que entrasse para o quarto com ele. O hóspede teria se negado e então Fábio ameaçou as outras pessoas que estavam no local e quebrou alguns objetos. Mais uma vez, foi conduzido para a delegacia.

O quarto foi registrado pelo Hospital Regional de Sinop, onde Fábio está internado na ala psiquiátrica. Neste caso, o promotor estava sedado e ficou agressivo quando o efeito dos medicamentos cessou.