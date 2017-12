Célio Busnardo, de 25 anos, efetuou um disparo contra a ex-mulher Érica de Souza Silva, de 23 anos. A vítima foi encaminhada em estado grave para um hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o casal está separado há cerca de 30 dias. Os dois moravam em Santo Antônio do Leste, a 379 km da capital. Após a separação, a jovem havia se mudado da cidade com a filha de três anos.