Em rede social, brasileira critica o pouco tempo de preparação para o confronto contra Megan Anderson: “Prova que o Invicta FC sempre põe os lutadores em primeiro lugar”

Na manhã desta segunda-feira, o Ultimate anunciou oficialmente que Cris Cyborg enfrenta Megan Anderson, dia 29 de julho, no UFC 214, em luta que vale o cinturão linear da recém-criada categoria dos pesos-penas. No entanto, apesar de poder, finalmente, se apresentar na sua categoria de origem e que lutou tanto para que a organização criasse, a brasileira parece não estar 100% satisfeita. Em seu perfil pessoal em uma rede social, a lutadora curitibana criticou o pouco tempo de preparação para o importante confronto e cutucou a franquia.

– O fato de eu lutar com a Megan Anderson em 40 dias pelo cinturão do UFC prova que Shannon Knapp e o Invicta FC sempre colocam as lutadoras em primeiro lugar – escreveu Cris Cyborg, elogiando a presidente da organização onde foi campeã peso-pena, mas que abdicou do cinturão em março de 2017 para se dedicar exclusivamente ao Ultimate.

Em rede social, Cris Cyborg elogia o evento Invicta e cutuca o UFC (Foto: Reprodução Internet)

O UFC anunciou a luta entre Cris Cyborg e Megan Anderson valendo o título dos pesos-penas após retirar o cinturão que pertencia a Germaine de Randamie. A holandesa decidiu não enfrentar a brasileira, alegando que a rival teria problemas com doping, além de planejar seu retorno aos pesos-galos.

UFC 214

29 de julho, em Anaheim (EUA)

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-pesado: Daniel Cormier x Jon Jones

Peso-pena: Cris Cyborg x Megan Anderson

Peso-galo: Renan Barão x Aljamain Sterling

Peso-meio-pesado: Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Peso-pena: Ricardo Lamas x Jason Knight

Peso-pena: Andre Fili x adversário a ser definido

Peso-leve: Sage Northcutt x Claudio Puelles

peso-palha: Kailin Curran x Aleksandra Albu

Peso-leve: Josh Burkman x Drew Dober

Peso-mosca: Jarred Brooks x Eric Shelton

Peso-pesado: Dmitri Smoliakov x Adam Wieczorec

Peso-pena: Brian Ortega x Renato Moicano