Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

No ultimo sábado (21-10) aconteceu a eleição da nova diretoria da Associação de Criadores de Guarantã do Norte-MT (ACRITÃ) biênio 2016/2017, o presidente Pedro Henrique Gonçalves deixa a presidência juntamente com sua diretoria, para dar espaço para os eleitos.

Na oportunidade o presidente Pedro Henrique ressaltou que está deixando um crédito de R$ 105.410,25 em caixa e desejou boa sorte a nova diretoria que assume a partir de agora, “foram anos de aprendizado, estamos felizes e realizados com os resultados que tivemos, e desejamos sorte à nova diretoria que assume”.

A diretoria que deixa o comando da Acritã é formada da seguinte forma:

PRESIDENTE: Pedro Henrique Gonçalves

VICE-PRESIDENTE: Chico do Garimpão

TESOUREIRO: Anchieta

SECRETÁRIO: Vitélio Ecco

Para Pedro eles deixam a gestão satisfeitos e acreditam que a nova diretoria também estará realizando ótimos trabalhos a frente da ACRITÃ para o biênio 2018/2019.

A frente da ACRITÃ, Pedro Henrique realizou com sucesso a maior feira de exposição Agropecuária de Guarantã do Norte a Expotã, com shows nacionais de Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, Jad e Jadson, Michel Teló, Amado Batista e outros.

Além disso ele saltou as dividas e deixa dinheiro em caixa para que a próxima gestão possa trabalhar e continuar fazendo a Expotã um sucesso, “vou cuidar agora da minha vida pessoal, do meu escritório e com a sensação de dever cumprido”, finaliza ao Olhar Cidade.