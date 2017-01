Polícia Federal demora a autorizar a entrada do novo reforço rubro-negro no país. Apresentação de atacante está marcada para esta terça-feira, no CT do clube.

O mais novo jogador do Flamengo está no Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira, Orlando Berrío desembarcou no aeroporto internacional do Galeão. Apesar do horário, cerca de 30 rubro-negros compareceram para recepcionar o jogador. O atacante colombiano veio de um voo de Bogotá e será apresentado oficialmente no fim do dia no CT do Ninho do Urubu.

Orlando Berrío chegou à cidade por volta de 7h30. No entanto, demorou mais de duas horas para desembarcar no saguão do Galeão. Após deixar o avião, houve uma cobrança considerada inesperada da Polícia Federal por um visto de trabalho. No entanto, o colombiano ainda irá assinar seu vínculo com o Rubro-Negro nas próximas horas.

O Flamengo se mostrou surpreso com o incidente, uma vez que nunca teve esse tipo de imprevisto com estrangeiros de seu elenco que chegaram nas mesmas circunstâncias.

O imbróglio foi resolvido, e Berrío desembarcou sob gritos e aplausos de cerca de 30 torcedores. Com apoio de seguranças do clube e do aeroporto, o jogador – já vestindo uma camisa do time – apenas acenou para os torcedores presentes e seguiu direto para um carro particular.

O vínculo com o Flamengo será de quatro anos. A negociação foi oficializada no fim da semana passada. Berrío e o time brasileiro conversavam há semanas e o grande desafio foi alcançar a pedida do Atlético Nacional de Medellin. A presença do jogador e dos dirigentes do seu ex-clube no Rio, para o amistoso entre Brasil e Colômbia, semana passada, foi determinante para o desfecho positivo.

Os valores da transação foram de US$3,5 milhões (cerca de R$11 milhões de reais) a serem pagos em dois anos. Berrío, de 25 anos, foi revelado pelo Nacional, clube pelo qual se profissionalizou em 2009. Ainda foi emprestado duas vezes, para os também colombianos Millonarios e Patriotas.

Orlando Berrío é, até agora, o quarto reforço do Flamengo para essa temporada. Antes dele, o clube contratou o meia Dario Conca, o lateral Miguel Trauco e o volante Romulo.