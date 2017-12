Tweet no Twitter

A dançarina publicou um desabafo no Facebook.

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, publicou em sua página do Facebook, no último sábado (23), um texto emocionado em que diz querer reatar com o funkeiro Naldo, seu marido e pai da sua filha.

O cantor foi preso no início do mês por porte de arma após denúncia de Ellen, além de acusado de agressão. Naldo publicou um pedido de desculpas em que aparecia chorando após o ocorrido que repercutiu muito mal.

No desabafo, a dançarina diz querer o marido de épocas mais simples de volta e rememora seu início de carreira. Pede também que fãs respeitem sua decisão: “É fácil julgar o problema do outro, difícil é quando ele acontece dentro da sua casa e só você conhece a real história.“

A Moranguinho também coloca em dúvida as histórias de agressão que se espalharam, ao questionar: “Alguém aí já parou para pensar que a história que foi contada todos esses anos e que não foi desmentida por mim pode não ser a verdade, e que eu não sou obrigada a me justificar?”

Veja o texto completo abaixo: