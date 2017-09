Tweet no Twitter

Dos três homens que teriam participado da execução, apenas um deles foi detido. Os demais fugiram por uma região de mata.

Roseli Gonçalves Pereira, 40, foi executada com três tiros na cabeça na cidade de Apiacás (953 km de Cuiabá-MT). A Polícia Militar prendeu ainda no final de semana um homem de 28 anos, suspeito de participar do homicídio. O crime ocorreu na tarde de sábado (09).

De acordo com as informações locais, um Uno se aproximou da vítima e efetuou quatro disparos em sua direção. Destes, três acertaram a vítima na cabeça que morreu na hora. Após os disparos os suspeitos empreenderam fuga.

A polícia realizou barreiras na cidade ao tomar conhecimento que os suspeitos utilizaria a MT-206 para fuga. Já próximo a cidade de Paranaíta (830 km da Capital), os militares encontraram o referido veículo com três ocupantes, dois deles ao perceberem a polícia entraram em uma região de mata e fugiram a pé, sendo somente um dos suspeitos detidos.

Dentro do automóvel, os policiais encontraram cápsulas de fuzil 762 e também de revólver calibre 38. A mulher que morreu, segundo a polícia, e o suspeito detido, já possuem passagens pela polícia.

A motivação do crime será investigada pela Polícia Judiciária Civil.