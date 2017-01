Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado informou, por meio de nota, que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) está no local.

Ao menos 33 mortes foram registradas na madrugada desta sexta-feira na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), na Zona Sul de Boa Vista, em Roraima. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado informou, por meio de nota, que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar está no local. O governo do Estado “esclarece que a situação está sob controle”.

Em outubro, a mesma penitenciária registrou uma rebelião provocada por briga entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) deixou dez presos mortos. Das dez vítimas, três das vítimas teriam sido decapitadas e sete corpos foram queimados em uma fogueira no pátio da unidade.

Todos os mortos seriam integrantes da facção Comando Vermelho, que domina cerca de 10% do presídio. O restante do presídio é comando pela facção rival PCC. Na época, as investigações do Ministério Público apontaram que o clima na penitenciária começou a ficar tenso no início do mês de outubro, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) romperam, em nível nacional, uma aliança que perdurava há anos que permitia a convivência pacífica das duas facções nos presídios brasileiros.

O PCC emitiu uma ordem que não aceitaria dividir as celas com filiados do grupo rival, que era minoritário. Estes, então, se mudaram para a chamada Ala 12 do presídio de Monte Cristo. O presídio abrigava mais de 1.200 presos, o dobro de sua capacidade.