Essa é uma daquelas histórias que a internet e a tecnologia colaboram para o bem da sociedade, Rosiane Arruda dos Santos, trabalhava na lotérica de Guarantã do Norte e todos sábados tinha um veículo mal estacionado foi aí que ela teve a ideia de criar um grupo no WhatsApp para postar as coisas que devem ser mudadas na cidade.

Começou a adicionar os amigos, incialmente adicionaram o prefeito Érico Stevan e vereador David, posteriormente mais autoridades, assim em dezembro de 2016 nasceu o grupos “Sugestões e reclamações”.

Demandas levantadas pelo grupo, como senhas no PSF, problemas em bairros, problemas de estacionamentos e outros já tiveram soluções por parte do executivo, “o prefeito tem nos atendido, sempre participativo e ouvindo nossas demandas, tudo que vemos postamos no grupo”, disse Rosiane.

“O objetivo do grupo é a deixar a população a par do que acontece na cidade, na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, os projetos as demandas. E deixar também os vereadores, prefeito, deputado a par do que está acontecendo na nossa cidades, o que faltando, que não está, aceitamos os elogios, sugestões e opiniões para melhorar da cidade”, disse.

Carol Bezerra e Adriana Gomes duas acadêmica participantes assídua do grupo estão sempre apontando soluções para problemas encontrados no dia a dia da cidade.

A tecnologia tem facilitado a aproximação da população com os gestores, e consequentemente a população tem buscado mais conhecimento e esclarecimento de como funciona a administração pública.