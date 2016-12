Brasileira garante ter todas as armas para anular rival e manter cinturão nesta sexta.

Amanda Nunes voltou a esbanjar confiança para a primeira defesa de cinturão do peso galo, contra a ex-campeã Ronda Rousey, no UFC 207, nesta sexta-feira, em Las Vegas. A baiana destacou o camp para a maior luta da carreira até o momento e garantiu que está preparada para anular o temido jogo de chão da adversária, medalhista olímpica no judô e exímia finalizadora, principalmente com a chave de braço – golpe que rendeu a ‘Rowdy’ nove das 12 vitórias nas artes marciais mistas.

“Eu não tenho medo do jogo de chão da Ronda. Não tenho medo do judô ou da trocação dela. Eu estarei pronta em todas as áreas. Independentemente do que acontecer na luta, eu vou ter a resposta para isso. È isso que me dará a vantagem nessa luta”, declarou a Leoa, em entrevista ao MMA Fighting.

Em uma das poucas entrevistas que concedeu antes do retorno ao cage, Ronda revelou que a luta contra Amanda Nunes seria uma das últimas da carreira. A brasileira mandou recado e afirmou que será a responsável por aposentar a ex-campeã.

“Ronda é a única que tem de estar preocupada. É ela quem está voltando. Eu estou bem. Sim, eu acredito que eu vou aposentar Ronda Rousey”, disparou.

Ronda Rousey não luta desde novembro do ano passado, quando perdeu o cinturão para Holly Holm, com nocaute devastador. A algoz de ‘Rowdy’ não conseguiu se manter como campeã e perdeu o título logo na primeira defesa, contra Miesha Tate, que acabou destituída por Amanda. Com apenas um revés em 13 lutas no cartel, ‘Rowdy’ segue como a maior campeã em divisões femininas do UFC, com seis defesas de cinturão bem-sucedidas.

Já Amanda Nunes, que se tornou campeã em julho deste ano, defende o título pela primeira vez. A baiana tem 13 triunfos e quatro reveses na carreira. No UFC, ela vem de sequência invicta de quatro lutas.



UFC 207

Nesta sexta, na T-Mobile Arena, em Las Vegas

Card principal

Amanda Nunes x Ronda Rousey – pelo cinturão do peso galo feminino

Dominick Cruz x Cody Garbrandt – pelo cinturão do peso galo masculino

TJ Dillashaw x John Lineker

Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Louis Smolka x Ray Borg

Card preliminar

Johny Hendricks x Neil Magny

Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Mike Pyle x Alex Garcia

Brandon Thatch x Niko Price

Alex Cowboy x Tim Means

Fonte: SuperEsportes