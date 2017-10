Estudantes vão poder usar nome social em carteirinha, fichas, formulários, certificados e diplomas. Mudança foi aprovada em conselho na última semana.

Alunos transexuais, transgêneros e travestis poderão usar o nome social em documentos acadêmicos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A mudança foi aprovada na última semana e divulgada nesta segunda-feira (9) pela instituição. Os estudantes vão poder usar o nome social na carteirinha de estudante, diários de classe, cadastros, fichas, formulários, divulgação de notas, resultados de bolsas e estágios.

O nome social é aquele pelo qual a pessoa trans se identifica e é identificada na sociedade, e difere do nome civil. Os estudantes também poderão usar os nomes em certificados, como diplomas, históricos escolares, processos seletivos, concursos e outros.

Segundo a Unemat, ocorrem situações em que o nome civil não retrata a identidade de gênero da pessoa, o que causa constrangimentos, decepções e frustrações no convívio e, por consequência, no meio acadêmico.

A inclusão do nome social em registros, documentos e atos da vida estudantil poderá ser solicitada diretamente à secretaria do programa de pós-graduação, onde o curso está vinculado. Para a Unemat, a resolução é uma conquista democrática para incluir e garantir o direito a todas as pessoas.