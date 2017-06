A Polícia perguntou ao menor se o mesmo tinha mais entorpecentes, ele mostrou uma foto que estava no seu celular, um pé de maconha, que estava em uma prateleira na sua residência.

Um menor de 14 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (21), às 21h23, após ser abordado próximo a praça da cultura, região central de Alta Floresta.

Durante a abordagem o mesmo exalava um cheiro forte de maconha, questionado, o menor disse que estava fumando uma “ponta de maconha”.

Indo a casa do menor infrator, com autorização da mãe do mesmo, os policiais encontraram na área um pé de planta análoga a maconha em um vaso e no quarto do adolescente, balança de precisão, cachimbo e dinheiro.

Fonte: Notícia Exata