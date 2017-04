Tweet no Twitter

Só dois pilotos venceram a principal corrida da Formula Indy e no Grande Prêmio de Monaco.

Bicampeão mundial na Fórmula 1, Fernando Alonso anunciou, nesta quarta-feira (12/4), que disputará as 500 Milhas de Indianápolis. Para isso, terá de abrir mão do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.

O corredor espanhol tentará entrar para um grupo muito seleto, pois, até agora, apenas dois pilotos venceram as duas provas na história do automobilismo: o britânico Graham Hill e o colombiano Juan Pablo Montoya.

Graham Hill é, ainda, o único piloto a ter vencido as três grandes corridas do automobilismo mundial: 500 Milhas de Indianápolis, 24 Horas de Le Mans e o GP de Mônaco. O desejo de Alonso é igualar o inglês, campeão da prova americana em 1966, pentacampeão em Mônaco e o mais rápido em Le Mans na temporada de 1972.

O colombiano Juan Pablo Montoya, que estava no grid da Fórmula 1 entre 2001 e 2006, também estará na disputa da próxima prova em Indianápolis. Ele corre pela Penske desde 2014 e já venceu quatro etapas da Fórmula Indy, incluindo a mais famosa delas, em 2015.

Brasil é destaque em Indianápolis

Caso Fernando Alonso vença nos Estados Unidos, além da marca pessoal, ele se tornará o primeiro piloto espanhol a vencer no circuito. Além disso, um europeu não vence a prova desde 2012, quando o italiano Dario Franchitti foi o mais rápido.

Se a Espanha não tem tradição em Indianápolis, o Brasil é protagonista na história da corrida. Depois dos Estados Unidos, que tem 70 conquistas, o país é o que mais subiu no topo do pódio. Foram sete vezes, com direito a um tricampeonato entre 2001 e 2003 (dobradinha de Helio Castroneves e Gil de Ferran).