Todo dinheiro arrecadado será entregue ao hospital do câncer de Cuiabá.

A organização da 6º edição do almoço beneficente em prol do Hospital de Câncer de Cuiabá-MT, agradece a todos os que compareceram, colaboradores e doadores do evento.

O evento que aconteceu no último domingo (18/06), na comunidade Santa Luzia, Linha 38, arrecadou R$ 26.645,00 mil.

