Os três estavam estavam sendo investigados há meses pela polícia alemã, que também apreendeu celulares, computadores e documentos com os refugiados detidos.

Três solicitantes de asilo sírios foram presos nesta terça-feira, na Alemanha, sob a suspeita de colaborar com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI), confirmou uma porta-voz do Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA, sigla em alemão) ao jornal Die Welt.

Agentes da BKA e de uma unidade especial da Polícia Federal estiveram nesta manhã por ordem da Promotoria, em três centros de acolhimento de refugiados e em vários apartamentos nos Estados de Schleswig-Holstein e Baixa Saxônia, no norte do país.

Os agentes apreenderam vários telefones celulares, computadores, pendrives e documentos. Segundo informações do Die Welt, os três suspeitos estavam sendo investigados pela BKA há vários meses. Atualmente, a BKA conta com mais de 400 advertências contra refugiados suspeitos de terrorismo. No entanto, na maioria dos casos se trata de acusações falsas ou simplesmente confusas. Mesmo assim, em 60 casos foram abertas investigações.