Os deputados estaduais convocaram nesta quarta-feira (21), cinco sessões extraordinárias para limpar as pautas dos projetos do Executivo e encerrar os trabalhos deste ano do legislativo. Porém, não conseguiram colocar em votação a Lei de Orçamentária Anual (LOA)-2017 e sobre a regulamentação da Confaz que ficaram para janeiro do ano que vem.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal’Bosco (DEM), explicou que o Legislativo ainda discute um provável aumento do duodécimo para a Assembleia Legislativa, ainda, quanto as emendas inclusas na LOA. ” Estamos esperando um substantivo para saber como vai fechar o orçamento quanto as emendas, porque não da para mudar a emenda se está na discriminação, serão teria que voltar o projeto do inicio”, disse.

Ficou para 2017 a PEC do congelamento, Reforma Tributária. ” Tem que esperar a votação em Brasília e ver o que será, não dá para chegar aqui sem antes ser votada no Congresso Nacional”.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) foi aprovada em primeira e segunda votação.

O vice-presidente da Mesa Diretora, deputado Eduardo Botelho (PSB), após a votação dos projetos, avisou aos demais colegas que em janeiro todos os parlamentares irão ser convocados para apreciação da Lei Orçamentária.

“Como não aprovamos LOA, a Assembleia não entra em recesso. Faremos calendário sessões extraordinária em janeiro em enviamos senhores deputados para participarem das sessões. Desejo Feliz Natal”, finalizou