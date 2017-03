Nessa semana, além das quatro sessões ordinárias, os deputados participam de audiências públicas e de outros eventos tanto na capital como no interior do Estado. Em Cáceres, por exemplo, os deputados realizam, nos dias 23 e 24, do lançamento da Câmara Setorial Temática da Hidrovia Paraguai/Paraná e Portos. O evento será no Centro de Eventos Maria Sophia Leite. O início está previsto para as 8:30 horas.

Segunda-feira (20)

Às 14 horas, será realizada audiência pública para discutir e debater a situação das obras de duplicação da BR-163. O debate será no auditório Milton Figueiredo. O evento foi solicitado pelo deputado Jajah Neves (PSDB).

Terça-feira (21)

Às 9 horas, reunião da Comissão Setorial Temática (CST) para discutir e propor autonomia administrativa e financeira para as Polícias Militar, Civil, o Corpo de Bombeiros e a Politec. As discussões acontecem na sala das comissões, 201. O pedido é do deputado Wancley Carvalho (PV).

Às 14 horas, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sala de reuniões 201. O presidente da CCJR é o deputado Pedro Satélite (PSD).

Às 17 horas, no Plenário das Deliberações, os deputados realizam a primeira sessão ordinária da semana.

Quarta-feira (22)

Às 8 horas, os deputados se reúnem para mais uma sessão ordinária, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Às 14 horas, reunião para a instalação e posse da Comissão de Agropecuária e Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária. A reunião acontece na sala das comissões 201.

No mesmo horário, na sala das comissões 202, será realizada a reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.

Às 16 horas, é a vez de a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto reunir para instar e dar posse aos titulares e os suplentes. A reunião será na sala das comissões 202.

Também às 16 horas, outra comissão que será instalada e dará posse a seus novos membros é da Indústria, Comércio e Turismo. O local é a sala das comissões 201.

Às 17 horas, os deputados se reúnem para outra sessão ordinária, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Às 19 horas, os membros do Comitê da Bacia da Margem Esquerda do Rio Cuiabá tomam posse. O evento solicitado pelo deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) será no auditório Licínio Monteiro.

Quinta-feira (23)

Às 8 horas, os deputados realizam mais uma sessão ordinária, no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Às, 8:30, a Assembleia Legislativa, por intermédio do Dr. Leonardo (PSD), lança no Centro de Eventos Maria Sophia Leite, em Cáceres, a Câmara Setorial Temática da Hidrovia Paraguai/Paraná e Portos. Nesse horário, os convidados serão credenciados e participam de um coffee break. O encerramento está previsto para as 21 horas. Para o evento foram convidadas autoridades políticas nacionais e internacionais.

Às 14 horas, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária realiza, juntamente com a equipe econômica do govern,o audiência pública para discutir as Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016. O debate será no auditório Milton Figueiredo.

Sexta-feira (24)

Às 8:30, tem continuidade a programação da discussão sobre a Câmara Setorial Temática da Hidrovia Paraguai/Paraná e Portos. A abertura das palestres está prevista para as 9 horas, com a palestra do professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Dr. Luis Miguel Miranda. O encerramento está previsto para as 18 horas.

Às 9 horas, a Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado Valdir Barranco (PT), realiza audiência pública para discutir e debater a reforma do Ensino Médio e a sua relação com a educação de Mato Grosso. O debate será no auditório Milton Figueiredo.

Às 20 horas, o deputado Allan Kardec (PT) realiza sessão especial para homenagear os 95 anos de criação do Partido Comunista do Brasil. No evento será feita a entrega de Título de Cidadão Mato-grossense.

A agenda está sujeita a alterações no decorrer da semana