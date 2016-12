Ainda durante a madrugada, a polícia realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso.

O crime ocorreu em uma agência do banco Itaú, localizada na avenida Júlio Campos, no centro, na madrugada desta quinta-feira(29/12), por volta das 4h. Segundo consta no boletim de ocorrência, a porta do banco e um portão lateral foram arrombados. Os fios do sistema de segurança cortados. Os policiais também encontraram um buraco na parede por onde foi tentado o acesso aos caixas eletrônicos. No entanto, os bandidos não obtiveram sucesso e nada foi levado.

A suspeita é a de que a arma utilizada no serviço privado de segurança tenha sido levado. Porém, de acordo com o boletim de ocorrência, essa informação só poderá ser confirmada pela empresa responsável.

A Polícia Militar foi comunicada sobre o arrombamento pela central de monitoramento que percebeu, através das imagens, a presença de um suspeito no interior da agência. Várias viaturas cercaram a unidade. Ao entrar, os policiais militares não encontraram o suspeito.

Uma mochila contendo algumas ferramentas foi localizada na agência. Ainda durante a madrugada, a polícia realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso foi repassado à Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).