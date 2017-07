Paulo, que deixou os quadros do PDT em junho, assume a função de Secretário de Formação Política na Executiva Regional do PSB.

Presidente do PSB de Mato Grosso, o deputado Valtenir Pereira deu início nesta semana à nomeação das comissões provisórias municipais, após destituir 132 em Mato Grosso na esteira do racha com líderes do partido. Se destaca na nova integração, além de seu irmão, Valdenir Pereira compondo comissão em Rondonópolis, a escolha do ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, advogado Paulo Lemos, para fazer parte do quadro de representantes.

Paulo, que deixou os quadros do PDT em junho, assume a função de Secretário de Formação Política na Executiva Regional do PSB.

Em Rondonópolis, a presidência da sigla foi conferida ao fotógrafo e suplente de vereador, Valter Arantes, tendo Valdenir Pereira no cargo de vice-presidente municipal.

Perfil do advogado Paulo Lemos

Lemos, natural de Curitiba (PR), estabelecido em Mato Grosso desde de 1989, é especialista em Direito Eleitoral e em Direito Administrativo, com ênfase em planejamento.

Foi ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por dois biênios/mandatos, bem como presidente do Colégio de Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil, além de chefe de gabinete na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, durante a gestão do então secretário, Mauro Zaque, promotor de justiça.

Quando acadêmico de Direito na Universidade de Cuiabá (UNIC) foi diretor-jurídico do Diretório Central dos Estudantes, secretário da União Estadual dos Estudantes de Mato Grosso e vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes.

Depois disso, esteve envolvido com o terceiro setor, ou seja, com a sociedade civil organizada, atuando, entre outros, com entidades da estirpe da ONG MORAL, do MCCE e do Fórum Estadual de Direitos Humanos e da Terra.

Foi professor universitário, lecionando cinco disciplinas no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), dentre elas: direitos humanos; direito constitucional; teoria geral do estado; direito civil e; direito processual civil.

Faz Faculdade de Psicologia, na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte (UNIFLOR), na região norte, como bolsista; sendo que segue na militância social, como integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da 14ª Subseção da OAB/MT.

Segundo o advogado Paulo Lemos, entre os principais motivos de ter dito sim ao chamado está a leitura de que “o partido precisa retomar seu curso no campo democrático e popular, desvencilhando-se dos interesses dos grandes capitalistas, que outrora praticamente tomaram de assalto a agremiação, sem terem qualquer afinidade ideológica e programática com o Partido Socialista Brasileiro (PSB).”

Diz, ainda, que “não está em busca de cargos comissionados ou coisas do tipo, e, sim, de dar sua contribuição para a reconstrução da sigla e para a formação política das bases, tudo, em sintonia com o estatuto, o programa e a história do PSB, para enfrentar os desafios que o povo brasileiro e mato-grossense tem pela frente, como de garantir que o ser humano seja tratado como prioridade nas políticas públicas, ao revés de commodities”.

O advogado alega “não ser contra qualquer setor legítimo e legal da economia”. Contudo, carimba que “atualmente há uma inversão desumana de valores, sobretudo em Mato Grosso, onde privilegia-se um determinado setor da economia, em detrimento de todo o resto, das pessoas que carecem da saúde pública e dos servidores que necessitam do seu reajuste geral anual para sustentar suas famílias e investir na economia local, não na internacional”.

Pontua que “não é o homem que é feito para servir à economia e ao capital, são o capital e a economia que devem servir ao desenvolvimento humano e sustentável das massas e das comunidades, ao invés de tão somente para alguns poucos barões do agronegócio, por exemplo”.

Por fim, o advogado “agradece à confiança creditada pela nova direção estadual do PSB/MT, e da própria direção nacional que o nomeou na Executiva Estadual, em especial ao deputado federal Valtenir Pereira, que revela em sua trajetória ser gente como a maioria da gente, com erros e acertos, todavia, sem pôr o dinheiro na frente, mas, sim, vendo a política como a arte de fazer o bem”.