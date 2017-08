Tweet no Twitter

Um adolescente morreu na manhã deste domingo (27/08), por volta das 9h:00min, após se afogar no Rio Peixoto na Comunidade Peru em Terra Nova do Norte.

O adolescente de 13 anos estava pescando como um tio e a avó, quando a canoa onde ambos estavam acabou virando na água. O tio socorreu a avó, quando voltou para socorrer o garoto, o mesmo já havia desaparecido na água. Pessoas que estavam no local ajudaram nas buscas.

O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado para atender a ocorrência. A Polícia Militar e a Civil também foram acionadas. Os bombeiros fizeram buscas, onde localizaram o corpo do garoto por volta das 16h30min.

Após a localização do corpo, Bombeiros tiveram que ir até a cidade para buscar a Polícia Civil e a Politec, pois são as únicas que podem fazer a liberação do corpo. O corpo foi liberado e encaminhado para o IML, para os procedimentos legais.