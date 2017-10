Menina nadava no Rio Paraguai e se afogou ao ser arrastada pela correnteza. Bombeiros foram chamados e começaram as buscas no local..

Uma adolescente de 16 anos, que se afogou no Rio Paraguai, em Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá, é procurada pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (9). Familiares da menina disseram à Polícia Militar que ela se afogou no domingo (8) enquanto nadava no local com eles.

Segundo a Polícia Militar, o comunicado do afogamento ocorreu às 15h30 [horário de Mato Grosso]. A jovem estava nadando com a família no rio, quando se afogou ao ser levada pela correnteza. Ainda no domingo os policiais militares, com apoio da Polícia Ambiental, fizeram buscas e percorreram o rio em um barco, porém, ela não foi encontrada.

Barra do Bugres não tem um quartel do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros de Tangará da Serra, a 242 km da capital, foram chamados e iniciaram as buscas nesta segunda-feira. Dois mergulhadores e um bombeiro estão no rio e fazem buscas pela vítima.