O segundo criminoso envolvido no assassinato do policial Fabio Zampirão morreu, na noite desta sexta-feira (3), em outro tiroteio com a Polícia Militar. A confirmação foi feita pelo coronel Valter Razera, comandante regional da PM. O homem, cuja identidade ainda não foi informada, seria conhecido como “Marquinho”, um criminoso que atuava na região norte. Ferido, ele foi encaminhado ao hospital em Claudia (90 km de Sinop) mas não resistiu. Ele estava armado com uma pistola, em uma mata, entre os dois municípios de Claudia e Sinop, não se entregou e atirou nos policiais, que revidaram.

As equipes de buscas cercaram a área onde ele estava escondido, desde quinta-feira de madrugada. O envolvido fugia desde segunda-feira (30 de janeiro), quando o soldado Fabio, de 27 anos, teve sua casa, no residencial Florença, invadida e acabou sendo baleado. O primeiro criminoso foi morto poucas horas depois, em tiroteio na mata. O comparsa tentou sair, na quarta, trocou tiros com a polícia e voltou para a área florestal. Ele conseguiu sair nesta quinta de madrugada, entrou em uma casa, amarrou duas pessoas, se alimentou e fugiu em uma moto. Ele acabou vendo uma barreira policial na rodovia Sinop-Claudia, voltou a trocar tiros com a polícia e entrou na mata. As buscas foram mantidas.