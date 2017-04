Com o dinheiro do prêmio, vencedor pode comprar uma frota de 1.625 carros populares no valor de R$ 40 mil; sorteio ocorre por.

A Mega-Sena pode chegar a um prêmio de R$ 65 milhões neste sábado (15) de acordo com previsão da Caixa Econômica Federal (CEF). Acumulada desde 22 de março, já são seis sorteios sem vencedor.

Caso alguém acerte sozinho as seis dezenas da Mega-Sena neste sábado, terá dinheiro suficiente para comprar uma frota de 1.625 carros populares no valor de R$ 40 mil. Se cada um desses veículos levar quatro pessoas, será possível transportar, de uma vez, 6.500 passageiros, o equivalente ao dobro da cidade de Santo Expedito, no que fica localizada no interior de São Paulo.

Se o vencedor preferir itens mais luxuosos, poderá adquirir 650 carros importados no valor individual de R$ 100 mil cada.

O sorteio de hoje ocorre por volta de 20h. O último acertador das seis dezenas fez a aposta no dia 22 de março na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O sortudo levou para casa um prêmio de quase R$ 6 milhões .

Premiação

Os prêmios iniciais costumam ser de aproximadamente R$ 3 milhões para quem acerta as seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.

O prêmio bruto corresponde a 46% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados; 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em uma das 13 mil casas lotéricas do Brasil. Para os clientes da Caixa Econômica Federal , o jogo pode ser efetuado virtualmente, por meio do Internet Banking Caixa, entre 8h e 22h. Em dias de sorteio, entretanto, as apostas terminam às 19h, voltando a partir das 21h, mas para o concurso seguinte.

