Plano aprovado pelo ICMBio contempla 107 espécies ameaçadas de extinção. Entre as medidas conservacionistas, estão a redução da perda de habitat e o combate à caça e ao tráfico.

Brasília (26/01/2017) – O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Soavinski, assinou portaria que aprova o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Mata Atlântica (PAN Aves da Mata Atlântica). O plano contempla 107 espécies ameaçadas de extinção.

O documento estabelece uma série de ações que devem ser implementadas nos próximos cinco anos com o objetivo de conservar as espécies. As ações, que envolvem vários setores da sociedade, devem ser iniciadas em fevereiro deste ano e encerradas em fevereiro de 2022. Esse ciclo pode ser renovado por mais cinco anos.

Entre as ações propostas no plano, estão a redução da perda de habitat (ambiente natural) das aves, o combate à caça, à captura ilegal e ao tráfico e o manejo in situ (conservação no habitat) e ex situ (fora do habitat) com vistas à reintrodução e revigoramento populacional das espécies.

De acordo com a portaria, caberá ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), do ICMBio, cuidar da coordenação geral do plano. A supervisão será feita pela Coordenação Geral de Manejo para Conservação, da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (Dibio), também do Instituto.