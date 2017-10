Sargento Enemelto Barreto de Lima, 45 anos, seguia em carro de passeio com a mulher e os dois filhos para confraternização em comunidade rural. Carreta bateu de frente com HB20, conduzido por policial, na MT-344.

Enemelto Barreto de Lima, 45 anos, seguia em um carro de passeio junto com a mulher e os dois filhos quando uma carreta invadiu a pista contrária ao desviar de um cavalo e causou o acidente, de acordo com a Polícia Militar de Campo Verde.

O sargento, que conduzia o veículo HB20, morreu no local do acidente. A filha que estava no banco traseiro, atrás dele, chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde, em Campo Verde, segundo a polícia. A mulher dele e o outro filho passam bem.