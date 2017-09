Um acidente na noite desta sexta-feira (15/09), na BR-163 proximo a entrada da W50 em Matupá, deixou cinco pessoas mortas.

Segundo informações repassadas ao Olhar Cidade, um veículo Gol de cor vermelha com placa de Santa Cármen e uma caminhonete S10, acabaram se colidindo. Após a colisão o veículo S10, pegou fogo.

Populares que passavam pelo local, fizeram a remoção do veículo Gol de perto da S10, para que o mesmo não fosse consumido pelas chamas também.

No veículo S10 estava o condutor identificado como Marcos Querino Rodrigues, que foi socorrido, porém veio a óbito momentos depois de dar entrada ao hospital, e uma jovem identificada como Sara Gabriela Tavares, ela foi retirada do veículo em chamas por populares, mas não resistiu e morreu ainda no local. Os dois eram moradores de Peixoto de Azevedo, Marcos era dono de uma compra de ouro no município.

No veículo Gol, estava um casal e duas crianças. O condutor foi identificado como Ivan José lima da Silva, ele, sua esposa e uma criança morreram ainda no local do acidente, (Suas identificadas ainda não foram divulgadas). A outra criança um menino de 6 anos, foi socorrido ao hospital com fratura no braço, onde foi medicada e passa bem. As vítimas eram moradoras de Guarantã do Norte.

O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionada para apagar as chamas, porém um caminhão pipa da prefeitura de Matupá chegou primeiro.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para conter o transito que ficou congestionado por quatro horas e meia.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), foi acionada para fazer a liberação dos corpos, onde foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente ainda serão investigadas.