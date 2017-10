O grave acidente foi registrado por volta das 09h desta sexta-feira e a pista está interditada.

Um grave acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no Km 701, da BR-163 em Sorriso (398 km de Cuiabá-MT) onde um caminhão colidiu com uma caminhonete e três pessoas morreram no local.

A concessionário Rota do Oeste informou que foi acionada por volta das 09h da manhã e informada sobre o acidente próximo a Fazenda Rio Verde. Uma viatura de resgate da concessionária foi enviada ao local e socorreu o motorista do caminhão com dores nas pernas e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital de Lucas do Rio Verde (334 km da Capital).

De acordo com as informações, a caminhonete seguia para o sentido sul do estado e o caminhão de carga seguia sentido norte, quando houve a colisão frontal. Com a batida, os três ocupantes do carro de passeio não resistiram e vieram a óbito.

Chovia no local na hora do acidente e as causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionado e está a caminho do acidente para realizar os procedimentos para liberar os corpos das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML).

A Rota Oeste encaminhou para atender o acidente, além da equipe de resgate, uma equipe de inspeção e guinchos para realizar os procedimentos cabíveis para liberar a pista que se encontra interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e acompanha os procedimentos.

Veja as imagens: