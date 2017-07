Tweet no Twitter

Bruno foi imediatamente socorrido mas não resistiu. A jovem foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional, onde passou por vários exames e está internada em estado grave.

Um rapaz morreu e uma jovem está em estado grave após colidirem com uma motocicleta em uma carro na noite deste domingo (23), por volta das 21:25h, na avenida Dauri Riva em Colíder.

O casal Bruno Felipe de Almeida Bonfim, 21 anos e Mikaellen Fernanda Silva Dias, 17, trafegavam pela referida avenida em uma moto Honda CB 300, amarela e quando foram fazer uma ultrapassagem, nas proximidades da Energisa, bateram na lateral do Fiat Uno Mille, branco, conduzido por Giovane Vieira da Silva, 21 anos.

Giovane relatou que tinha feito uma manobra de conversão à esquerda para a rua Goiás. O choque foi violento.

Ambos eram bastante conhecidos no município. O condutor do veículo teve ferimentos leves. Foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o hospital regional, saiu de lá por um tempo e depois retornou. Ele estava com receio de ser agredido pelos familiares da vítima.