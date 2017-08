Tweet no Twitter

Um acidente entre um carro e uma caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira (16/08), por volta da 10h:00min, em frente ao Gás City Gás, na Av. Victor Fidelis Donini em Matupá.

A motorista do veículo Fiat Strada de cor vermelho, estava saindo da rua 20 do bairro união, quando adentrou na avenida sem perceber o caminhão, momento em que acabou colidindo com o mesmo.

Ninguém ficou ferido, apenas danos matérias foi registrado.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, a qual acionou o guincho para remover o veículo.