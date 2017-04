Com o impacto, a carreta acabou ficando atravessada na pista. A fila de veículos, caminhões e carretas passou de 2 km no sentido Nortão.

O acidente foi por volta das 19hs, na BR-163, em Lucas do Rio Verde, perto da ponte, envolvendo uma carreta, bitrem, Iveco, cinza, e um GM Prisma, branco, placas de Barra do Bugres. A colisão atingiu a parte da frente e lateral da carreta e o carro acabou saindo da pista. Havia três pessoas no veículo. Uma adolescente teve ferimentos leves e está sendo atendida no hospital. Um homem (condutor) e uma mulher não se feriram. O carreteiro não se machucou.

Com o impacto, a carreta acabou ficando atravessada na pista. O tráfego ficou interrompido nos dois sentido, por aproximadamente duas horas. Não tem desvio pela lateral no trecho onde houve o acidente. A fila de veículos, caminhões e carretas passou de 2 km no sentido Nortão. Em direção a Cuiabá a extensão é maior. Guinchos da concessionária que administra a rodovia removeram a carreta e retiraram o carro, que ficou com as rodas para o alto.

O Iveco estava vazio e trafegava sentido Nortão. O veículo seguia em direção a Nova Mutum.