O acidente aconteceu por volta das 9:50 da manhã desse Domingo (29-10) na BR-163 no perímetro urbano de Guarantã do Norte.

Segundo informações que consta no boletin de ocorrência (B.O) um Motociclista identificado como Roberto Erran (56 anos) seguia pela BR-163 quando o pedestre identificado como Eduardo Odair dos santos (40 anos) foi atravessar a rodovia e foi atingido.

Com força da batida Eduardo não resistiu os ferimentos e faleceu no local, já Roberto foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMT) para o hospital de Guarantã e posteriormente para a cidade de Sinop com um possível traumatismo craniano.

As informações de como o acidente ocorreu de fato ainda estão sendo apuradas, pois Roberto estava confuso no momento do acidente.

A Polícia rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local juntamente com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para apurar as causas do acidente.