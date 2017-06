Tweet no Twitter

Um acidente com vítima fatal foi registrado nesta segunda-feira (19), por volta das 12h00min, na BR-163, há 5 KM de Peixoto de Azevedo sentido Terra Nova do Norte.

A Vítima identificada como Leliane dos Santos Silva de 39 anos, moradora de Guarantã do Norte, acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista e capotou várias vezes, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito no local.

O veículo, um Celta LT, cor vermelha, placa LMA – 4787, ficou totalmente destruído.

A Polícia e a Politec estiveram no local, onde fizeram a liberação do corpo.

