A chance de acertar o primeiro prêmio da Loteria Federal é de uma em 100 mil, enquanto fazer a Mega-Sena é de uma em 50 milhões.

A Mega-Sena da Virada deve pagar um prêmio de 280 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.000, que será sorteado no último dia do ano. A probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50 milhões.

É difícil, mas não impossível. As chances de o sorteio não ter nenhum acertador é praticamente zero, segundo o matemático José Dutra Vieira Sobrinho. “A probabilidade é de apenas 0,5%. Deve ter algum acertador.”

Dutra diz que não gosta de comparar as chances de ganhar na Mega-Sena com a probabilidade de queda de raio ou de avião, por exemplo. “Se a pessoa mora no deserto, a chance de cair um raio nela vai ser quase zero. Esse tipo de comparação não faz muito sentido.”