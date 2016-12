Tweet no Twitter

A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT – ACEG realizou na noite da quinta-feira (29/12) o sorteio das premiações da promoção Natal Feliz 2016. Foram mais de 75 mil reais distribuídos em prêmios para os consumidores que compraram nos comércios que aderiram à promoção.

Mais de três mil pessoas estiveram presentes na Praça da cultura, onde foram para acompanharem de perto os sorteios dos nove prêmios além dos prêmios surpresas. Segundo o presidente da ACEG Hermes Brandão, o sucesso da promoção Natal feliz é o reflexo de que, os consumidores acreditam na entidade e no comercio local. “Quero parabenizar a todos os ganhadores e também, aquela pessoa que não foi sorteado, dizer que, vocês são a razão maior do comércio de Guarantã do Norte”, parabenizou o presidente da Associação.

A cada ano que passa a promoção Natal feliz, conquista mais a credibilidade dos consumidores e com isso a ACEG a cada ano diversifica e aumenta as premiações para assim agraciar um número maior de consumidores.

Confira os ganhadores:

Churrasqueira, Rita de Cássia, (Posto Paradão);

Forno Micro ondas, Regina Ferreira de Lima, (Casa aurora);

Smartphone, Leonir Cristiano, (Del Moro);

TV 32 polegadas, Vanderson Lisboa, (Del Moro);

Moto Biss, Idalino Martins Neto, (Casa aurora);

Moto Biss, Vitória, (Posto Paradão);

Moto Fan, 125CC, Gisele de Macedo Santos, (Papelaria Florença);

Moto Fan, 125, Rosilda Favoreto, (Supermercado Nortão);

Moto Broz 150, Maria de Góis, (Del Moro)