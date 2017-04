O casal foi conduzido à interrogado pelo delegado e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ambos já são reincidentes no crime de tráfico de drogas.

Duas pessoas foram presas com dois quilos de drogas e R$ 5,5 mil, em dinheiro, em e ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, no município de Confresa (1.160 km a Nordeste), na tarde de segunda-feira (24.04).

A jovem Kelly Crislaine da Silva, 20, e seu marido Janari Wanderley da Costa, 37, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A prisão decorreu do trabalho rotineiro de fiscalização e checagens. As equipes policiais iniciaram abordagens na Rodovia MT-322, sentido direção à balsa, nas proximidades da cidade de São José do Xingu.

Na ocasião, um ônibus da empresa Xavante, que faz o itinerário Peixoto de Azevedo a Confresa, foi parado e em entrevistas com os passageiros, uma jovem com um bebê e sentada na poltrona de número três, começou a chorar.

Questionada, a moça confessou que transportava cerca de 2 quilos de pasta base de cocaína, escondido no seu travesseiro. Diante do flagrante, Kelly contou que o entorpecente seria entregue para seu marido na cidade de Confresa.

Com base nos relatos, os policiais acompanharam a suspeita até o ponto de parada do ônibus no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, local em que o companheiro a aguardava.

Janari Wanderley foi preso logo que entrou no veículo e chamou a investigada por amor.

Depois de receberem voz de prisão, os dois levaram os policiais até uma residência e lá encontrado dentro de uma bolsa camuflada, no quarto do suspeito, a quantia de R$ 5,9 mil em dinheiro.

O casal foi conduzido à interrogado pelo delegado André Rigonato e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ambos já são reincidentes no crime de tráfico de drogas.

Participaram da ação as equipes da Delegacia Regional e Delegacia de Polícia de Confresa, da Delegacia de Polícia de São José do Xingu e Polícia Militar de Confresa e de São José do Xingu.

“O excelente resultado é reflexo da dedicação e empenhos dos trabalhos desenvolvidos pelos policiais civis e militares da região, em prol e defesa da comunidade”, parabenizou o delegado de polícia André Rigonato.

FONTE: PJC/MT