Em Barra do Garças, uma ação conjunta de policiais militares e civis levou à prisão de duas pessoas, recuperação de dois caros roubados e descoberta de uma loja de autopeças que supostamente funcionava como desmanche de veículos.

No local, que fica no bairro São João, havia uma caminhonete D-20, de cor vinho, e um Gol modelo Power, de cor branca, ambos roubados, conforme checagem de chassis. Lá também estavam várias peças como motores, turbinas e chassis desmanchados, em sua maioria de caminhonetes.

As buscas também resultaram na apreensão de 17 placas de carros de diversas cidades mato-grossenses, entre as quais Cuiabá, Primavera do Leste e Barra do Garças. Também havia de municípios goianos como Jataí e Aragarças.

Os suspeitos detidos são: Beraldino Martins Rosa, de 42 anos, e Carlos Eduardo Belo Guimarães, de 25. Eles foram entregues na delegacia de Polícia Judiciária Civil para demais providências legais. Já os veículos e peças levados para um depósito.

Nessa ação as polícias Militar(PMMMT) e Judiciária Civil(PJC) atuaram a partir de monitoramento feito pelo Serviço de Inteligência da PM sobre as suspeitas de possíveis irregularidades no funcionamento da loja autopeças.

Da Assessoria