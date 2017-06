O objetivo da pesquisa foi estimular a discussão entre os acadêmicos sobre a situação econômica do país, atrelada às influências políticas.

Os acadêmicos do 5º semestre do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte realizaram, durante o mês de junho, uma exposição de Pesquisa Acadêmica sobre caso JBS, com ênfase na fiscalização da Comissão de valores Mobiliários – CVM, atividade referente à disciplina Contabilidade de Instituição Financeira, ministrada pela prof.ª Luciane Pasqueto.

Segundo a prof.ª Luciane, um dos pontos relevante da pesquisa foi o de estimular o hábito da pesquisa, em fontes seguras, do que ocorre na atualidade e que afeta diretamente a economia e ainda destacou o senso crítico dos acadêmicos pela busca dos direitos como cidadãos.

Para a professora, a realização da pesquisa e a exposição dos resultados encaminharam-se para a construção de uma postura condizente com a de um estudante de Ensino Superior, com visão crítica e que esteja atualizado com os acontecimentos, principalmente, do país em que vivemos. O caso JBS, que vem tomando os telejornais na atualidade, é propício para este tipo de pesquisa.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis, prof. Pablo Oliveira de Souza fez duas importantes observações: A participação das informações contábeis que foram precisas no desenrolar das investigações, evidenciando a evolução patrimonial da JBS e o quanto a pesquisa agregou para o fortalecimento e crescimento dos acadêmicos de Ciências Contábeis. “Ficou notório que houve um despertar significativo no assunto de interesse econômico-político, atingindo um dos resultados que é formar profissionais atualizados e antenados nos acontecimentos, visto que um profissional com essas características possui melhores condições de associar fatos presentes e passados, que podem levar a previsão de resultados futuros”, destacou o coordenador.