Os acadêmicos do 1º e 3º semestres do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do 7º Dia de Campo sobre Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, realizado pela Embrapa Agrossilvipastoril. O evento aconteceu em Sinop, no dia 28 de abril.

O Dia de Campo é o maior evento de transferência de tecnologia realizado pela Embrapa Agrossilvipastoril em Mato Grosso. A programação contou com um circuito de quatro estações de campo, mais quatro estações satélite, nas quais os participantes puderam escolher os temas de maior interesse.

De acordo com o coordenador do curso de Agronegócio, prof. Julio Cesar Santin, a participação no evento visa possibilitar aos acadêmicos uma interação com ambientes de produção de conhecimento fora da Faculdade, além de disponibilizar condições para que os acadêmicos estejam em contato com pesquisadores e o que há de mais inovador em tecnologias voltadas ao agronegócio: “Buscar que os acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio, mediante a participação no dia de campo nas instalações e na Vitrine Tecnológica, tenham contato com novas tecnologias produtivas, criem expectativas para futuras áreas de atuação profissional ou de pesquisa acadêmica; Buscar a interação dos acadêmicos com várias áreas produtivas, principalmente, nos sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), para que abram caminhos e ideias no intuito de trabalharem com o projeto integrador do curso”.

Promovido pela parceria entre Embrapa, Sistema Famato e Senar-MT, o dia de campo contou com a participação de 730 pessoas de todas as regiões de Mato Grosso, entre estudantes, técnicos, produtores rurais e profissionais ligados ao setor agropecuário.

Entre os temas apresentados estavam a pecuária na integração lavoura-pecuária, a dinâmica dos nutrientes no solo e a perda de água em sistemas ILPF, opções de consórcios para segunda safra, a produção de maracujá, a qualidade da castanha-do-brasil em Mato Grosso, cultivares de feijão-caupi recomendadas para o estado, criação e conservação de abelhas sem ferrão e as novas cultivares de capim BRS Quênia e BRS Ipyporã.

Em cada estação, um ou dois palestrantes da Embrapa e de instituições parceiras explicavam ao público sobre o tema e tiravam as dúvidas que surgiam.

Por Ascom/FCSGN