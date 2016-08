Segundo a pesquisa de opinião feita com moradores de 157 cidades do País pelo instituto Paraná Pesquisas, cerca de 65% da população brasileira, se tivessem direito a voto no Senado, decidiriam pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff (PT).

O levantamento ouviu 2.023 pessoas, com mais de 14 anos de idade, em todas as regiões do País, entre os dias 20 e 24 de agosto. O grau de confiança é de 95%.

Para a pergunta direta sobre quem prefere que governe o Brasil, 41,2% escolheram Michel Temer, 34,7% disseram nenhum dos dois e 21,9% optaram por Dilma Rousseff; outros 2,2% não souberam responder.

No recorte por gênero, Temer tem uma aprovação maior entre os homens, 44,1%, contra 38,6% na opinião das mulheres. Dilma, por sua vez, teve o nome citado por 23,4% das mullheres e 20,4% dos homens.

Na análise por região, Dilma se aproxima de Temer apenas no Nordeste, 32,3% da petista contra 34,7% do presidente interino. No Sul do país, Temer consegue a sua maior vantagem, 44,6% contra 17,7%.

Esperança e confiança

A pesquisa também investigou a opinião dos brasileiros sobre os rumos do país neste período de governo interino. A pergunta feita ao entrevistados foi: “Depois que a Presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo, o Sr(a) diria que o Brasil retomou a confiança e a esperança?”

A resposta “sim” ganhou com 51,6% e o “não” teve 45,1%; outros 3,4% dos entrevistas disseram que não saberiam responder à pergunta.