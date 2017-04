No Brasil, a PRF registrou uma queda de 15% de mortes em relação ao feriado da Semana Santa em 2017.

Nos quatro dias da Operação Tiradentes a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 44 acidentes em Mato Grosso, sendo oito graves, ocasionando nos seis mortes. Cinco das seis mortes registradas aconteceram no domingo (23).

O balanço final da Operação Tiradentes no estado registra que foram aplicados 1544 testes de etilômetro, resultando em 39 autuações e 11 presos por alcoolemia; foram contabilizados ainda 1119 autuações de trânsito, de todos os tipos. Destas, 174 foram por ultrapassagens indevidas e 79 por falta do uso do cinto de segurança.

No combate ao excesso de velocidade foram capturadas 701 imagens pelo radar móvel, totalizando 42,5 horas de operação do equipamento, apenas durante o feriado.

Brasil

Em todo o Brasil a PRF registrou 1.108 acidentes com 70 mortos em rodovias federais no Brasil. O órgão divulga números preliminares da operação, que contou com reforço de efetivo nos trechos com maiores índices de acidentes. Iniciada na quinta-feira (20), a operação também registrou 38.492 autuações por infrações de trânsito.

Em comparação à operação realizada durante feriado de Tiradentes de 2016, que teve um período maior de atuação – cinco dias, os dados apontam variações nas médias diárias de ocorrências, correspondentes à um aumento de 8% no número de acidentes e uma redução de 3,8% no número de mortos.

Ao comparar os dados com a operação realizada no último feriado nacional, Semana Santa 2017, que teve o mesmo período de duração, observa-se um aumento de 2% no número de acidentes e uma redução de 15% no número de mortes. Na operação de Semana Santa, entre os dias 13 e 16 deste mês, a PRF havia registrado 1.091 acidentes e 82 mortos.

Mesmo com o esforço na fiscalização e ações de educação para o trânsito, policiais rodoviários federais flagraram um expressivo número de motoristas conduzindo em velocidade acima da permitida na via. Foram registrados 59.760 flagrantes de excesso de velocidade. Outros 4.277 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos. Ao todo, a PRF também realizou 40.407 testes de alcoolemia, que resultaram em 845 autos de infração e 111 prisões.

O reforço na fiscalização ocorreu em todo o Brasil e também focou na educação para o trânsito. As ações educativas, com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, alcançaram 110.132 pessoas.

Com Assessoria