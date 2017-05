Tweet no Twitter

O funcionário de uma fazenda localizada na região da estrada vicinal 5ª Oeste, em Alta Floresta procurou a Polícia Militar para o registro do furto de 49 cabeças de gado.

Segundo o mesmo o fato teria ocorrido no dia 10 de maio. Conforme o funcionário após vacinar e contar o rebanho, deu por falta de 49 cabeças de gado, sendo 25 machos e 24 fêmeas

De acordo com o comunicante, apenas as fêmeas teriam sido marcadas com a marca “40” na perna esquerda.