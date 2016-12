Ao findar o ano e no prenuncio de um novo amanhã, ou seja, o novo “2017”, esperamos na graça divina que seja bem melhor do 2016 onde enfrentamos tantos desmando políticos a nível federal, que repercuti-o nos estado e municípios, penalizando em cheio a população e principalmente os menos favorecidos pela sorte.

Guarantã Do Norte – MT ficará no comando com o novo prefeito Sr. Érico Stevan o qual esperamos que desempenhe seus trabalhos com dignidade e determinação que lhe é peculiar. Espere-se que a sociedade num todo colabore com a administração, pois quando o município vai bem, todos são beneficiados.

Com relação a Prefeita Sandra Martins e seu vice Marcelo De Castro, resta-nos a agradecer. Somos sabedores das grandes dificuldades que passaram, principalmente com a saúde publica, onde o Brasil inteiro sofreu em situações ainda piores, pelos desmandos do Governo Federal. Mas deixaram seu legado a exemplo do IFMT que ajudará (gratuitamente) a revolucionar na educação de nossos alunos, Iluminações publica na Br. 163, Creche, UPA, asfaltos e mais uma infinidade de obras e principalmente, não se viu escândalos em seus mandatos, isto é gratificante.

Câmara Municipal – esta sim, quase sempre foi o grande problema de Guarantã Do Norte, com boatos e mais boatos de escândalos financeiros, que praticamente confirmam com o sumiço do dinheiro publico. Para terem uma noção, durante a administração Marcelo De Castro como presidente da câmara, com sua honestidade e respeito com o dinheiro publico, na época, devolveu aproximadamente um milhão de reais aos cofres da prefeitura, quando a exemplo, nesta ultima gestão pelo que se sabe nada foi devolvido, aonde receberam quase o dobro de dinheiro. Isto é lastimável e o povo morrendo por falta de remédios.

Câmara municipal – 1 – Não se sabe quem será o presidente da câmara nesta nova gestão, mas vamos deixar bem claro, ganhe quem ganhar, estende-se a mão para ajudar, só que tem um porem, não mais vamos aceitar os desmandos com o dinheiro publico com o toma lá da cá, com os tais de empréstimos consignados, altos salários, diárias para lazer de vereadores e o inchamento de funcionários.

Câmara municipal – 2 – Pelo que se sabe existe um grupo de oposição, até ai nada errado, mas existe um boato que vão fazer uma oposição sistemática na base do quanto pior melhor, para ganharem a próxima eleição. Esta tática já se viu nesta atual gestão da prefeita Sandra, aonde dificulta o desenvolvimento do município e bem estar da população. Ai nasce a indignação da população que usará a tribuna da própria câmara que a lei permite, para defender o município e vejam bem, fui oposição ao novo prefeito, mas torço para o quanto melhor, melhor.

Para terem uma noção o que é uma politica inteligente, veja esta: Quando da derrota do candidato Marcelão a prefeito, ele e o Deputado Pedro Satélite de comum acordo, resolveram em deixar a mão estendida ao novo prefeito, para que a cidade continue a crescer cada vês mais, para o bem estar da população. Assim é que se faz. Parabéns a eles. Por sinal o próprio prefeito eleito Sr. Érico, já visitou o gabinete do Deputado Pedro Satélite, mostrando a “inteligência da humildade”, que quer governar com todos. O que também merece os nossos parabéns.

Judiciário com o vai e vem de Juízes e Promotores em Guaratã Do Norte-MT, o que também é normal em todas as instancias jurídicas, as denuncias sobre os crimes políticos, que deveriam ter a máxima urgência, ficam parados nas gavetas destes poderes, enquanto a população continua sendo prejudicada. A exemplo vemos processo a anos tramitando e acaba o mandato do politico, se candidato novamente, termina novamente o mandato, se candidata novamente e o processo continua parado. Seria gratificante se a comarca de Guarantã desce uma definição nestes casos.

Judiciário – 1 – A exemplo quando paralisa na justiça um processo por peculato, na próxima eleição o eleitor não sabe se esta votando numa pessoa distinta, ou num ladrão e isto é lamentável. O próprio candidato se for uma pessoa honesta, também quer pressa do judiciário, para limpar seu nome.

Judiciário – 2 –Cheguei a conclusão que não é mais o eleitor culpado por termos maus políticos, e sim, a própria justiça, pela certeza que o politico tem, com a impunidade. Graças a Deus apareceu Sergio Moro e espera-se que outros juízes se, empenhem também em colocar este rico e gigante país chamado Brasil, no patamar que o povo merece.

Tive o prazer durante este governo da prefeita Sandra Martins e Marcelo De Castro, numa recepção em seu gabinete com o Senador Jose Medeiro, a onde lhes apresentei os membros presentes aonde tinha presidentes do Lyons clube, Rotary clube, Maçonaria, Associação Comercial, Sindicatos e outros, no termino da apresentação ele me disse: -Nunca tive numa recepção tão representativa como esta. Cito este fato, para que o Novo prefeito Érico, convide estas entidades representativas, para fortalecer sua administração.

Quero aqui, no termino deste mandato executivo, Sandra e Marcelão, agradecer eles e em nome dos secretários Dr. Marcos Aurélio Hartmann, Iza Lavratti, Ricardo Rodrigues De Oliveira, agradecer todo o secretariado municipal, como os demais servidores públicos, pela atenção e carinho que me dispensaram nestes longos quatro anos e que Deus ilumine sempre seus passos e tenham a certeza, fica a saudades.

Para finalizar, deixo aqui a todos os leitores de minha coluna, como aos demais amigos, o desejo de um FELIZ E SANTO NATAL COM OS VOTOS DE UM FELIZ ANO NOVO. Um grande abraço a todos, do tamanho de nossa querida Amazônia. – Benito e Família.

Por: Antônio “Benito” Signor.