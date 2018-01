Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

As oportunidades são para os cargos de Técnico e Analista; Prazo segue aberto até 15 de janeiro de 2018.

Superior Tribunal Militar abriu nesta quarta-feira, 27 de dezembro, as inscrições para o seu concurso público (Concurso STM) que tem objetivo de preencher 42 vagas em cargos de ensino médio e superior, nos cargos de Técnico e Analista Judiciário, respectivamente. Do quantitativo de vagas, sete serão reservadas aos negros e três aos portadores de necessidades especiais.

De acordo com o edital, os aprovados vão atuar no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Bagé (RS), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Recife (PE) e Manaus (AM).

Os candidatos de ensino médio poderão concorrer ao cargo de Técnico Judiciário nas especialidades: Administrativa (27 vagas) e Programação (03 vagas). O salário será de R$ 6.708,53.

Já os candidatos que tiverem formação de ensino superior, as vagas são destinadas a função de Analista Judiciário nas especialidades Administrativa (1 vaga), Análise de Sistemas (1 vaga), Contabilidade (1 vaga), Engenharia Civil (1 vaga), Estatística (1 vaga), Revisão de Texto (1 vaga), Serviço Social (1 vaga) e Judiciária (5 vagas). A remuneração será de R$ 11.006,83.

As taxas são de R$ 75 para técnico e de R$ 86 para nível superior.

As inscrições devem ser feitas entre 27 de dezembro a 15 de janeiro pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/STM_17_ANALISTA_TECNICO/