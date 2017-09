Ainda faltam 34 dias para o próximo feriado de Nossa Senhora Aparecida, que cairá em uma quinta-feira.

O calendário brasileiro conta com mais dois feriados prolongados em 2017: Nossa Senhora Aparecida e Finados. O próximo será daqui a 34 dias, em 12 de outubro, uma quinta-feira, quando o país celebra o dia de sua padroeira. O feriado de Finados, em 2 de novembro, também cai numa quinta-feira.

Além destes dois prolongados, o país ainda tem mais dois feriados: Proclamação da República (15 de novembro, uma quarta-feira) e Natal (25 de dezembro, uma segunda-feira). A partir de 11 de novembro, quando a reforma trabalhista entrar em vigor, empresas poderão negociar com o funcionário a troca do descanso de feriado. Dessa forma, folgas de feriados que caem no meio da semana poderão ser deslocadas para a segunda ou sexta-feira.

Pesquisa da consultoria Mercer mostra que o Brasil não é o país com mais ‘folgas’. O estudo de 2014 sobre normas legais e condições de emprego identificou que as campeãs do ranking são Índia e Colômbia, com 18 por ano cada uma. Aqui, são 12 ao longo do ano.

No ranking, o Brasil aparece em 7º lugar, empatado com outros 11 países. Argentina (15), Chile (15) e Venezuela (14) são algumas das nações que contam com mais feriados do que o Brasil.

Em 2018, o país terá seis feriados prolongados – quatro deles caem na sexta-feira. Dos 12 feriados, 10 serão em dias úteis.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), quanto maior o número de feriados em dias de semana, maiores são as perdas para a indústria. O número negativo pode atingir 66,8 bilhões de reais neste ano, o equivalente a 4,4% do PIB.

Confira os próximos feriados do ano, incluindo alguns que só valem para alguns estados: