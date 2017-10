14% da população da brasileira está com o CPF em condição de suspensão. É o que mostrou um levantamento realizado pela Unitfour, empresa fornecedora de dados para o mercado.

Além disso, 1% do total está em condição de cancelado, 0,06% pendente de regularização e 0,0041% está nulo.

No comparativo entre os gêneros, avaliando apenas o total de documentos suspensos, é possível constatar que a maioria é de homens (62%).

Já na comparação por regiões, os Estados com o maior número de CPFs suspensos são: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Juntos, esses estados representam 52% do total de documentos suspensos no Brasil.